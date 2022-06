Il piano di Di Maio di fare un nuovo partito mettendo insieme i 'draghiani' (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Alla sfida di Di Maio a Conte ad aprire un confronto per la democrazia interna, a non mettere in difficoltà il governo sulla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina, a un'assunzione di responsabilità per un'autocritica dopo le amministrative, l'ex premier replica con un'altra sfida. "Lezioni da lui di democrazia fanno sorridere. Di Maio vuole uscire dal M5s per fare un nuovo partito? Non mi fate mettere nella testa altrui, questo ce lo dira' lui in queste ore", dice l'ex presidente del Consiglio. E nei Palazzi della politica l'ipotesi di una eventuale formazione di un soggetto politico che abbracci poi un'area trasversale comprendente - questo il tam tam nei 'boatos' di Camera e Senato - per esempio Sala, i ministri governisti di FI e perfino quelli della Lega, è diventata materia di discussione ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Alla sfida di Dia Conte ad aprire un confronto per la democrazia interna, a non mettere in difficoltà il governo sulla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina, a un'assunzione di responsabilità per un'autocritica dopo le amministrative, l'ex premier replica con un'altra sfida. "Lezioni da lui di democrazia fanno sorridere. Divuole uscire dal M5s perun? Non mi fate mettere nella testa altrui, questo ce lo dira' lui in queste ore", dice l'ex presidente del Consiglio. E nei Palazzi della politica l'ipotesi di una eventuale formazione di un soggetto politico che abbracci poi un'area trasversale comprendente - questo il tam tam nei 'boatos' di Camera e Senato - per esempio Sala, i ministri governisti di FI e perfino quelli della Lega, è diventata materia di discussione ...

