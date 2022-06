Il Paradiso delle Signore, Marcello coinvolto in loschi affari: scatta l’allarme (Di venerdì 17 giugno 2022) Nuovi guai potrebbero arrivare nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore per il personaggio di Marcello Barbieri Il personaggio di Marcello Barbieri (screenshot RaiPlay)Al termine della sesta stagione, il pubblico de Il Paradiso delle Signore ha assistito ad un clamoroso colpo di scena per Marcello Barbieri. Il giovane barista ha infatti stretto un accordo con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo con l’obiettivo di riconquistare Ludovica Brancia di Montalto. Non sarà di certo semplice anche perché senza dubbio la contessa gli chiederà qualcosa in cambio. Non si conoscono ancora i dettagli della presunta richiesta ma potrebbe spingere Marcello ad avere nuovi problemi con la legge. Una clamorosa ipotesi nata ... Leggi su direttanews (Di venerdì 17 giugno 2022) Nuovi guai potrebbero arrivare nella settima stagione de Ilper il personaggio diBarbieri Il personaggio diBarbieri (screenshot RaiPlay)Al termine della sesta stagione, il pubblico de Ilha assistito ad un clamoroso colpo di scena perBarbieri. Il giovane barista ha infatti stretto un accordo con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo con l’obiettivo di riconquistare Ludovica Brancia di Montalto. Non sarà di certo semplice anche perché senza dubbio la contessa gli chiederà qualcosa in cambio. Non si conoscono ancora i dettagli della presunta richiesta ma potrebbe spingeread avere nuovi problemi con la legge. Una clamorosa ipotesi nata ...

Pubblicità

Oliviero1010 : se hai visto quesì film possiamo stare insieme: -dogtooth -la miglior offerta -suspiria -giardino delle v.suicida… - ParliamoDiNews : Incredibile a Il Paradiso delle Signore: la notizia che manda in delirio i fan #incredibile #paradiso #signore… - trevoltealdi : @SMaurizi @massimo_san L'occidente non è il paradiso ma se guardo le realtà invece delle utopie, fra i vari inferni… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore riconoscete questa bambina accanto a Jerry Calà? Oggi è una star - #Paradiso #delle… - ishka_iz : @MarioMartinett1 Diritti umani garantiti a uomini e donne? In egual misura? Davvero? E perché tutti questi femminic… -