Guerra in Ucraina, diretta. Putin: «Nulla sarà come prima, Occidente si illude. Sanzioni a Mosca folli ma non hanno funzionato» (Di venerdì 17 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Ucraina... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022)in, le notizie inoggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'...

Pubblicità

mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - Internazionale : Mentre Stati Uniti e Russia sono distratti dalla guerra in Ucraina, la Turchia di Erdogan vuole approfittarne per p… - TundraKatzap : RT @OrtigiaP: VIDEO BOMBA DEL 2016 in cui si vedono #Graham #mcCain #Poroshenko in Ucraina preparare il@Battaglione #Azov a combattere cont… - Spinning2020 : Nemmeno in nome mio.. sto figuro sta parlando per il suo smisurato ego.. non per l'Ucraìna, non per la pace ma nemm… -