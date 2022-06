Giuseppe Donizetti | il Pascià bergamasco | un volume dedicato al fratello di Gaetano

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Non solo: anche ilmaggiorefu un musicista di successo. Nato nel 1788 a Bergamo,divenne celebre a Istanbul dove si trasferì nel 1828 per ricoprire il ruolo di “istruttore generale delle musiche imperiali ottomane”, lasciando un’impronta indelebile nella cultura della capitale affacciata sul Bosforo. Il compositore e direttore d’orchestra turco Emre Araci gli hauna biografia dal titolo. Il, che adesso appare in italiano per Sandro Teti Editore (Roma, pp. 376, traduzione di Nicola Verderame) e che sarà presentata al Teatro(Sala Tremaglia) sabato 18 giugno alle ore 18 da Stefano Bruno Galli (Assessore all’Autonomia e Cultura ...