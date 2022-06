Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo | a quanto ammonta l’assegno di mantenimento del cantante alla ex? Tutta la verità

(Di venerdì 17 giugno 2022)sono stati insieme per dieci anni, formando una delle coppie d’oro del mondo dello spettacolo nostrano. La loro relazione arriva dopo il matrimonio fallito con l’ex moglie Carmela Barbato, con cui era sposato da almeno due decenni. Dall’amore tra i due artisti, nel 2010 nacque il piccolo Andrea che oggi...

Pubblicità

boredki : @amalincuore È un mix tra Gigi D’alessio e Michael Keaton - Giusy_7B : Namjoon vieni a Napoli stasera ci sarà il concerto di Gigi d'alessio che canterà tutt e napulitan e annare' la fasc… - EnricoBattist : @IlBomma Venerdì 17 Gigi D’Alessio in TV - zazoomblog : Denise Esposito nuova compagna di Gigi D’Alessio contro Anna Tatangelo: «Non curatevi del corpo se siete brutti den… - Pananick67 : C'è qualcuno nato sopra Napoli che ascolta Gigi D'Alessio? 'Sto special che continuano a sponsorizzare sulle reti… -

Le tappe sentimentali del cantautore napoletano che oggi festeggia in tv i suoi 30 anni di ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su: i figli, l'amore per Anna Tatangelo e la separazione... Nato il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci,è uno dei cantanti più amati in Italia. Originario di Napoli, ...