F1, previsioni meteo GP Canada 2022: possibile pioggia per le qualifiche, gara asciutta? (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha preso il via quest’oggi a Montreal il Gran Premio del Canada 2022 di Formula 1: alcune importanti indicazioni sono arrivate sin dai primi tentativi delle odierne prove libere, anche se (naturalmente) l’attesa è tutta per le qualifiche di domani e la gara della domenica. C’è però un velo di incertezza circa le condizioni metereologiche che caratterizzeranno il GP canadese: già nella giornata di ieri, infatti, era stata emanata l’allerta meteo per forti temporali; quest’oggi la situazione è apparsa più tranquilla, ma le vere incognite riguardano domani. Infatti, le principali fonti di previsioni metereologiche (tra cui weather.gc.ca) quasi non lasciano scampo per le qualifiche: la pioggia è prevista sino al tardo pomeriggio (ricordiamo che le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha preso il via quest’oggi a Montreal il Gran Premio deldi Formula 1: alcune importanti indicazioni sono arrivate sin dai primi tentativi delle odierne prove libere, anche se (naturalmente) l’attesa è tutta per ledi domani e ladella domenica. C’è però un velo di incertezza circa le condizioni metereologiche che caratterizzeranno il GP canadese: già nella giornata di ieri, infatti, era stata emanata l’allertaper forti temporali; quest’oggi la situazione è apparsa più tranquilla, ma le vere incognite riguardano domani. Infatti, le principali fonti dimetereologiche (tra cui weather.gc.ca) quasi non lasciano scampo per le: laè prevista sino al tardo pomeriggio (ricordiamo che le ...

