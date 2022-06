Energia, perché l’Italia è più vulnerabile del resto dell’Ue: metà dell’elettricità viene dal gas e la siccità fa crollare la produzione da idroelettrico (Di venerdì 17 giugno 2022) Il punto, ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, si farà la settimana prossima. Se i tagli alle forniture decisi da Gazprom continueranno, l’Italia potrebbe passare dall’attuale stato di preallerta al livello di allarme, l’ultimo previsto dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale. L’allarme porta con sé la possibilità di avviare misure straordinarie per contenere i consumi e aumentare la produzione nazionale: insomma un razionamento energetico più o meno soft. perché siamo a questo punto? Gli sforzi per diversificare i fornitori e il buon livello di riempimento degli stoccaggi in vista dell’inverno non necessariamente sono sufficienti in un Paese che produce più di metà della sua Energia elettrica utilizzando il gas: un livello record nell’Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Il punto, ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, si farà la settimana prossima. Se i tagli alle forniture decisi da Gazprom continueranno,potrebbe passare dall’attuale stato di preallerta al livello di allarme, l’ultimo previsto dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale. L’allarme porta con sé la possibilità di avviare misure straordinarie per contenere i consumi e aumentare lanazionale: insomma un razionamento energetico più o meno soft.siamo a questo punto? Gli sforzi per diversificare i fornitori e il buon livello di riempimento degli stoccaggi in vista dell’inverno non necessariamente sono sufficienti in un Paese che produce più didella suaelettrica utilizzando il gas: un livello record nell’Unione ...

