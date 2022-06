Cloe Bianco, la rete degli studenti chiede le dimissioni dell’assessora del Veneto Donazzan (Fdi): “E’ transfobica. E il presidente Zaia tace” (Di venerdì 17 giugno 2022) “L’assessora regionale Elena Donazzan è transfobica. Si dimetta subito”. A chiedere il passo indietro dell’esponente di “Fratelli d’Italia” sono a gran voce i giovani della rete degli studenti medi e l’Unione degli universitari dopo le dichiarazioni dell’amministratrice sulla morte della professoressa Cloe Bianco. Nel 2015 infatti, proprio Donazzan aveva pubblicato la lettera di un genitore che si lamentava per l’abbigliamento da donna della docente transessuale. Sette anni dopo, l’assessora all’Istruzione della regione Veneto, ai microfoni di Radio24, non ha fatto un passo indietro e ha ribadito la sua posizione: “Ho definito Cloe Bianco ‘un uomo vestito da donna’ e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “L’assessora regionale Elena. Si dimetta subito”. Are il passo indietro dell’esponente di “Fratelli d’Italia” sono a gran voce i giovani dellamedi e l’Unioneuniversitari dopo le dichiarazioni dell’amministratrice sulla morte della professoressa. Nel 2015 infatti, proprioaveva pubblicato la lettera di un genitore che si lamentava per l’abbigliamento da donna della docente transessuale. Sette anni dopo, l’assessora all’Istruzione della regione, ai microfoni di Radio24, non ha fatto un passo indietro e ha ribadito la sua posizione: “Ho definito‘un uomo vestito da donna’ e ...

ZanAlessandro : Migliaia di persone avevano commentato gli ultimi post dell’assessora veneta Elena Donazzan con il nome “Cloe Bianc… - elio_vito : Ho atteso qualche giorno. Di fronte al suicidio di Cloe Bianco mi aspettavo un gesto, una parola di scuse, di commo… - vladiluxuria : Chiedo a @DonazzanElena se non si sente almeno un po’ in colpa per il suicidio della docente transgender Cloe Bianc… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Sul caso di Cloe Bianco, insegnante transgender allontanata dall'insegnamento dopo il cambio di sesso e morta suicida, p… - emanuelino10 : RT @gaetdisabato: La morte di Cloe Bianco dimostra che la transfobia è un'aberrazione anti-etica e anti-sociale, l'esito più crudele e dete… -