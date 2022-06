Chiacchierata tra due ex gieffini | “Ho trovato l’amore su Twitter”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) A Trends & Celebrities su RTL 102.5 News oggi è stato ospite l’ex gieffino Antonio Medugno. In questi giorni è circolata la voce di una sua possibile partecipazione al programma Uomini e Donne. Ecco cosa ha risposto l’ex gieffino sul gossip che lo riguarda Ci si può innamorare in tv, ma anche sui social. Così è emerso durante la trasmissione Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, il programma condotto da Francesco Fredella e Manila Nazzaro. Ospite oggi della trasmissione Antonio Medugno che, in diretta da Milano, ha portato i saluti degli exa Manila. Medugno si trova appunto a Milano sino a domenica per lavoro ma anche per il compleanno dell’amico Gianluca Costantino, che ieri ha festeggiato con gli ex compagni d’avventura del Gf Vip 6. Da una indiscrezione lanciata da Fredella circa la possibilità che Antonio prenda parte in veste di tronista al ...