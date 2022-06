Calciomercato Lazio, Tare a lavoro: blitz del d.s. a Londra (Di venerdì 17 giugno 2022) Il d.s. della Lazio Tare è a lavoro per rinforzare la squadra e sarebbe volato a Londra per un blitz di mercato blitz londinese per Igli Tare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds della Lazio mercoledì pomeriggio era in partenza da Fiumicino e dovrebbe essere andato proprio nella capitale inglese. Ipotizzato un incontro con il Chelsea. Nei pensieri di Sarri c’è ancora Emerson, allenato a Stamford Bridge, in prestito nell’ultima stagione al Lione, ancora sotto contratto con iBlues. L’oriundo brasiliano ha 27 anni e il contratto in scadenza nel 2024. Ci sono condizioni favorevoli per riportarlo in Italia, non è stato riscattato dal club francese, tornerà a Londra per il precampionato, ma vorrebbe andare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Il d.s. dellaè aper rinforzare la squadra e sarebbe volato aper undi mercatolondinese per Igli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds dellamercoledì pomeriggio era in partenza da Fiumicino e dovrebbe essere andato proprio nella capitale inglese. Ipotizzato un incontro con il Chelsea. Nei pensieri di Sarri c’è ancora Emerson, allenato a Stamford Bridge, in prestito nell’ultima stagione al Lione, ancora sotto contratto con iBlues. L’oriundo brasiliano ha 27 anni e il contratto in scadenza nel 2024. Ci sono condizioni favorevoli per riportarlo in Italia, non è stato riscattato dal club francese, tornerà aper il precampionato, ma vorrebbe andare ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - asromaliveit1 : ?? Secondo Tuttosport è testa a testa tra Sarri e Mourinho per #Torreira. Il regista dell'Arsenal piace a tutti e d… - lagoleada_it : #Calciomercato, continuano le trattative con l'#Atalanta per portare in biancoceleste #Carnesecchi. Intanto la… - LALAZIOMIA : Roma, bocciato Torreira. Ora può andare alla Lazio - LALAZIOMIA : Lazio, pazza idea Karius per la porta: i dettagli -