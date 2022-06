Briatore: “Non ho bisogno di badanti ma di passare del tempo con Falco ed Elisabetta” (Di venerdì 17 giugno 2022) Flavio Briatore non ha tempo la sera per le cene di piacere o di lavoro, a 72 anni il suo interesse maggiore è per il figlio. Ciò che Briatore desidera di più è passare del tempo con Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci, sono loro due ancora e sempre la sua famiglia. Falco Briatore ha 12 anni e una fortuna tra le mani che suo padre si è dovuto conquistare. L’imprenditore e la showgirl sperano che il figlio capisca presto i suoi privilegi che trasformi tutto in voglia di fare, sperano che erediti le stesse passioni del padre. Non usa mezzi termini Flavio Briatore: “Mio figlio è un piccolo Briatore che ha più c**o di me” lo racconta al Corriere della Sera e aggiunge che desidera solo invecchiare bene, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Flavionon hala sera per le cene di piacere o di lavoro, a 72 anni il suo interesse maggiore è per il figlio. Ciò chedesidera di più èdelcon NathanedGregoraci, sono loro due ancora e sempre la sua famiglia.ha 12 anni e una fortuna tra le mani che suo padre si è dovuto conquistare. L’imprenditore e la showgirl sperano che il figlio capisca presto i suoi privilegi che trasformi tutto in voglia di fare, sperano che erediti le stesse passioni del padre. Non usa mezzi termini Flavio: “Mio figlio è un piccoloche ha più c**o di me” lo racconta al Corriere della Sera e aggiunge che desidera solo invecchiare bene, ...

