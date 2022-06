Bambina uccisa a Catania: parlare di ‘sindrome di Medea’ non vuol dire in alcun modo assolvere (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel merito della scelta omicida di quei genitori che uccidono la prole, scelta che spazza via qualsiasi appiglio di ordine diagnostico, ho scritto ( in questa rubrica, e in consessi diversi) più e più volte. E ho scritto da clinico. Cioè da chi, in studio, da decenni maneggia la depressione post partum, la schizofrenia, gli agiti suicidari di madri che, prive di una rete sociale e familiare adeguata, sentono forte il desiderio di chiudere la loro esistenza appena coronato un sogno per il quale sentono di non avere le forze, diventare madri, perché spesso non adeguatamente sostenute. Ma anche madri depresse che, in nome dell’amore per il figlio, lottano a mani nude contro il male oscuro, chiedendo aiuto in questo durissimo percorso. Proprio perché sono un clinico, assisto con dolore alla tendenza assolutoria che si innerva nel contesto sociale ogni qual volta abbiamo a che fare con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel merito della scelta omicida di quei genitori che uccidono la prole, scelta che spazza via qualsiasi appiglio di ordine diagnostico, ho scritto ( in questa rubrica, e in consessi diversi) più e più volte. E ho scritto da clinico. Cioè da chi, in studio, da decenni maneggia la depressione post partum, la schizofrenia, gli agiti suicidari di madri che, prive di una rete sociale e familiare adeguata, sentono forte il desiderio di chiudere la loro esistenza appena coronato un sogno per il quale sentono di non avere le forze, diventare madri, perché spesso non adeguatamente sostenute. Ma anche madri depresse che, in nome dell’amore per il figlio, lottano a mani nude contro il male oscuro, chiedendo aiuto in questo durissimo percorso. Proprio perché sono un clinico, assisto con dolore alla tendenza assolutoria che si innerva nel contesto sociale ogni qual volta abbiamo a che fare con ...

