Amber Heard choc: «Amo ancora Johnny Depp». Ma poi mostra in tv le sue "prove" su botte e abusi (Di venerdì 17 giugno 2022) Un raccoglitore pieno di note che Amber Heard sostiene essere nuove prove che dimostrano le sue accuse di abusi fisici e sessuali contro il suo ex marito Johnny Depp, è stato già respinto dal giudice nel caso di diffamazione contro l'attore. "Anni" di appunti presi dal suo terapeuta che descrivono in dettaglio i casi in cui dice che l'attore "l'ha colpita, l'ha lanciata contro un muro e ha minacciato di ucciderla". Nonostante il giudice nel suo processo abbia semplicemente respinto le note come "sentito dire" e impedito al suo team legale di presentare i documenti come prova, l'attrice 36enne ha consegnato il raccoglitore "risalente al 2011 dall'inizio della sua relazione" alla NBC prima di un'intervista esplosiva con Savannah Guthrie, che andrà in onda sulla ...

