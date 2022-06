Altro che Elisabetta! Flavio Briatore ‘beccato’ mano nella mano con il giovane amore (Di venerdì 17 giugno 2022) L’imprenditore italiano ha postato su Instagram alcuni scatti molto teneri in compagnia di una persona amatissima. Di chi si tratta? Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani maggiormente rinomati nel mondo. La sua passione per le macchine e le corse lo hanno portato a essere negli anni passati uno storico e vincente team manager di Formula 1, prima con la Benetton e poi con la Renault! Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore – AltranotiziaBriatore è rinomato anche per essere a capo del marchio Billionaire. Ma che cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram? Con chi si è fatto immortalare mano nella mano e abbracciato durante una passeggiata in strada? Flavio ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) L’imprenditore italiano ha postato su Instagram alcuni scatti molto teneri in compagnia di una persona amatissima. Di chi si tratta?è uno degli imprenditori italiani maggiormente rinomati nel mondo. La sua passione per le macchine e le corse lo hanno portato a essere negli anni passati uno storico e vincente team manager di Formula 1, prima con la Benetton e poi con la Renault! Elisabetta Gregoraci e– Altranotiziaè rinomato anche per essere a capo del marchio Billionaire. Ma che cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram? Con chi si è fatto immortalaree abbracciato durante una passeggiata in strada?...

Pubblicità

borghi_claudio : Certo che se si dà il messaggio che se non fai arrivare la Diciotti finisci a processo non può finire che così (not… - cmdotcom : #Milan, mercato bloccato e il rinnovo di #Maldini: altro che Mulino Bianco... [@GianniVisnadi] - AlbertoBagnai : Oggi qualcuno dice qualcosa che avete sentito dire da qualcun altro. Ma se il qualcuno è Dalio vale la pena di star… - Violetta_2021 : RT @DiegoFusaro: Difficile da confutare. È da sperare che Cina, Russia e altri paesi non allineati riescano presto a creare un blocco antag… - Nino18865453 : RT @Betty36174919: Un altro che si sarà “suicidato” o sarà “scivolato” tutte morti misteriose in Russia. Che strano ?? #StandWithUkraine? #u… -