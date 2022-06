Al Bano: “Sono contro le scelte di Putin in questo momento, non contro la Russia” (Di venerdì 17 giugno 2022) MILANO – Oggi Al Bano è stato ospite di Rtl 102.5 in “Giletti 102.5” e ha parlato del suo rapporto con la Russia. AL Bano E IL SUO RAPPORTO CON LA Russia Al Bano ama molto la Russia, ma ha preso posizione in merito al conflitto con l’Ucraina. “È inammissibile”, ha detto Al Bano. “Sono passati milioni di anni e ancora si ricorre alla forza delle armi e alla loro prepotenza, a mandare i propri carri armati in un’altra nazione. È inaccettabile una disgrazia del genere”. La musica di Al Bano è molto seguita in Russia. “Nel periodo comunista l’unico grande evento che potevano vedere era Sanremo e quindi le star del festival diventavano star anche in Russia, ma anche in tutti gli Stati sotto il dominio ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) MILANO – Oggi Alè stato ospite di Rtl 102.5 in “Giletti 102.5” e ha parlato del suo rapporto con la. ALE IL SUO RAPPORTO CON LAAlama molto la, ma ha preso posizione in merito al conflitto con l’Ucraina. “È inammissibile”, ha detto Al. “passati milioni di anni e ancora si ricorre alla forza delle armi e alla loro prepotenza, a mandare i propri carri armati in un’altra nazione. È inaccettabile una disgrazia del genere”. La musica di Alè molto seguita in. “Nel periodo comunista l’unico grande evento che potevano vedere era Sanremo e quindi le star del festival diventavano star anche in, ma anche in tutti gli Stati sotto il dominio ...

