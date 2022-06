Uomini e Donne: problemi per Luca Saldino (Di giovedì 16 giugno 2022) In una recente intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di come procede la sua storia con Soraia. problemi per Luca e Soaraia? Di certo no, o meglio c’è solo un piccolo ostacolo da superare. A farlo sapere è stato proprio l’ex tronista in una recente intervista, dove ha parlato del suo nuovo amore davanti alle telecamere. Solo un mese fa i due ragazzi si sono scelti a Uomini e Donne, tra applausi e commozione. Per adesso tutto sembra andare per la meglio e proprio Saldino si è detto super innamorato della giovane. Ma andiamo a vedere i dettagli… ecco come procede tra Luca e soraia (web)Luca Saldino confessa che tra lui e Soraia c’è un problema Luca Saladino non ha ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 giugno 2022) In una recente intervista, l’ex tronista diha parlato di come procede la sua storia con Soraia.pere Soaraia? Di certo no, o meglio c’è solo un piccolo ostacolo da superare. A farlo sapere è stato proprio l’ex tronista in una recente intervista, dove ha parlato del suo nuovo amore davanti alle telecamere. Solo un mese fa i due ragazzi si sono scelti a, tra applausi e commozione. Per adesso tutto sembra andare per la meglio e propriosi è detto super innamorato della giovane. Ma andiamo a vedere i dettagli… ecco come procede trae soraia (web)confessa che tra lui e Soraia c’è un problemaSaladino non ha ...

