Uomini e Donne: Ex Dama Spara A Zero Su Gemma Galgani…E Non Solo! (Di giovedì 16 giugno 2022) Angela Iorio, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe e ha Sparato a Zero sul programma di Maria De Filippi. Non solo, ha preso di mira pure la conduttrice e la nostra Gemma Galgani, a cui ha riservato parole al vetriolo. Ecco quello che dichiarato! L’ex Dama Angela Iorio ne ha per tutti In queste ore si torna a parlare di Gemma Galgani. Nonostante la stagione di Uomini e Donne si sia conclusa, la Dama torinese continua ad essere al centro dei riflettori. Questa volta a causa di alcune dichiarazioni sul suo conto rilasciate da una ex Dama del programma. Stiamo parlando di Angela Iorio. Forse non tutti lo ricorderanno, ma la donna ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 16 giugno 2022) Angela Iorio, exdel Trono Over di, si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe e hato asul programma di Maria De Filippi. Non solo, ha preso di mira pure la conduttrice e la nostraGalgani, a cui ha riservato parole al vetriolo. Ecco quello che dichiarato! L’exAngela Iorio ne ha per tutti In queste ore si torna a parlare diGalgani. Nonostante la stagione disi sia conclusa, latorinese continua ad essere al centro dei riflettori. Questa volta a causa di alcune dichiarazioni sul suo conto rilasciate da una exdel programma. Stiamo parlando di Angela Iorio. Forse non tutti lo ricorderanno, ma la donna ...

