Ultime Notizie – Costa: "Confido arrivino in prossime settimane sostegni ad aziende avicole" (Di giovedì 16 giugno 2022) "Confido che nelle prossime settimane si possa dare un segno di disponibilità con un provvedimento per il sostegno economico delle aziende avicole in difficoltà e dopo due anni e mezzo di pandemia non possiamo permetterci di lasciare in sofferenza ulteriormente altre aziende. Dobbiamo trovare le risorse per sostenere il comparto". E' quanto ha annunciato all'Adnkronos il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a margine dell'assemblea di Unaitalia. "C'è la consapevolezza che si tratta di un settore strategico per il nostro Paese, – ha detto – rappresenta una importanza non solo da un punto di vista della produzione ma anche dell'occupazione e delle esportazioni e va sostenuto. E' un comparto che ha già sofferto molto a causa dell'influenza aviaria da cui stiamo ...

