Ucraina pronta ad attaccare la Crimea: «Con le armi Usa la riconquisteremo». E la Francia spinge per l'invasione (Di giovedì 16 giugno 2022) L'Ucraina è pronta al contrattacco. In Crimea già ci sono i primi volantini che girano per le città con la scritta: «È terra di Kiev». L'arrivo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 giugno 2022) L'al contrattacco. Ingià ci sono i primi volantini che girano per le città con la scritta: «È terra di Kiev». L'arrivo...

Pubblicità

eunewsit : Nessun negoziato di pace con la #Russia finché Kiev non sarà pronta. #Draghi, #Macron e #Scholz non tradiscono l'… - infoitinterno : Ucraina: Draghi, Kiev pronta a cessate fuoco, da altra parte no - FrancescoPilo1 : RT @Geopoliticainfo: ???? Se l'Ue fornirà all'#Ucraina una tabella di marcia per l'adesione, ciò significa che Bruxelles è pronta ad abbandon… - SettimoRosso : RT @pierofassino: ???????? A #Kiev una straordinaria dimostrazione di solidarietà e di unità dell'Europa. Draghi, Macron e Scholz per condannar… - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ???????????? Lavrov: 'Se l'Ucraina riceverà questa tabella di marcia per prepararsi all'adesione all'UE, significherà solo una co… -