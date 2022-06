Uccisa e decapitata dall' ex | poi la testa tra i rifiuti | l' orrore sulla 22enne incinta

(Di giovedì 16 giugno 2022) La giovanesi chiamava Liese Dodd e, per la sua uccisione, è stato fermato il suo ex fidanzato, Deundrea Holloway

leggo.it

Orrore negli Stati Uniti. Una ragazza incinta di 22 anni è statadall'ex fidanzato che ha gettato la testa in un cassonetto fuori dal suo appartamento ad Alton nell' Illinois . A trovare il corpo smembrato della 22enne Liese Dodd all'ottavo mese ...Leggi anchee fatta a pezzi nella vasca da bagno, svolta nell'omicidio di Melzo: fermata la figlia Sara Pedri, riprendono le ricerche nel lago di Santa Giustina: in 40 alla ricerca ... Ragazza di 22 anni uccisa e decapitata dall'ex: era all'ottavo mese di gravidanza La giovane decapitata si chiamava Liese Dodd e, per la sua uccisione, è stato fermato il suo ex fidanzato, Deundrea Holloway ...Orrore negli Stati Uniti. Una ragazza incinta di 22 anni è stata uccisa e decapitata dall’ex fidanzato che ha gettato la testa in un cassonetto fuori dal suo appartamento ad ...