Tuttosport – «Non rinunciate ai vostri sogni» (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 00:59:16 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Per la serie, utilizzare le vacanze per riposare il fisico dopo una stagione a mille ma anche per riempire il proprio cuore. Si potrebbero sintetizzare così questi giorni del difensore brasiliano Danilo, giocatore dalla sensibilità oltre la media e sempre attento ai meno fortunati. Godendosi un periodo di vacanza nella sua città natale Bicas, nello stato di Minais Gerais in Brasile, il calciatore della Juve e della nazionale brasiliana, Danilo, non ha rinunciato a far visita ai ragazzi del suo progetto “Futuro Re2ondo”, durante un evento che si è realizzato proprio nell’ex-scuola di Danilo a Bicas. Il terzino destro ha avuto occasione anche per rivedere alcuni dei suoi ex-insegnanti. “FUTURO RE2ONDO” è una ONG che accoglie centinaia di bambini di quella regione con l’obiettivo di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 00:59:16 Fa notizia quanto riportato poco fa da: TORINO – Per la serie, utilizzare le vacanze per riposare il fisico dopo una stagione a mille ma anche per riempire il proprio cuore. Si potrebbero sintetizzare così questi giorni del difensore brasiliano Danilo, giocatore dalla sensibilità oltre la media e sempre attento ai meno fortunati. Godendosi un periodo di vacanza nella sua città natale Bicas, nello stato di Minais Gerais in Brasile, il calciatore della Juve e della nazionale brasiliana, Danilo, non ha rinunciato a far visita ai ragazzi del suo progetto “Futuro Re2ondo”, durante un evento che si è realizzato proprio nell’ex-scuola di Danilo a Bicas. Il terzino destro ha avuto occasione anche per rivedere alcuni dei suoi ex-insegnanti. “FUTURO RE2ONDO” è una ONG che accoglie centinaia di bambini di quella regione con l’obiettivo di ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Kekkobcn: A proposito della denuncia di #Tebas , ha denunciato solo #PSG e #MCI , alla #Juventus no. Questa volta però @Gazzetta_it @tu… - Kekkobcn : A proposito della denuncia di #Tebas , ha denunciato solo #PSG e #MCI , alla #Juventus no. Questa volta però… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, il discorso di #Danilo ai bambini: «Non rinunciate ai vostri sogni» - rwivkw : @massimilianodu Ma scherzi? Finché non vanno su Tuttosport e Libero io aspetterei a fidarmi - InfoworkMagdi : @Corriere @CorSport @tuttosport @SkySport @MediasetTgcom24 I vostri dipendenti devono dire stronzate per conto del… -