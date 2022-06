Trovare lavoro su Tinder | l’idea del governo francese | sulla app di incontri anche gli annunci rivolti ai giovani

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 giugno 2022)su. È questa l’ultima trovata del. La partnership con l’app diè rivolta agli utenti tra i 16 e 25 anni (ma l’età minima richiesta per iscriversi aè di 18 anni) e prevede che tra i vari profili che si susseguono in forma di cardpiattaforma appaiano degliche rimandano alla sito 1 jeune 1 solution (un giovane, una soluzione), creato dalper far convergere domanda e offerte di. Nella pagina iniziale si seleziona se si è “un giovane” o un “datore di”, e da lì si naviga tra le opzioni disponibili. La campagna rimarrà in vigore dal 9 giugno al 31 luglio, ed è rivolta ai ...