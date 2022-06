Svolta a sorpresa per Lewandowski: può andare in Premier League! (Di giovedì 16 giugno 2022) Svolta a sorpresa per il futuro di Robert Lewandowski. Ogni movimento fa rumore quando si parla del polacco. Quando sei uno degli attaccanti più prolifici d’Europa ogni minimo contatto può far scaturire una bomba di mercato. Il futuro del centravanti è a due facce. Da un lato, quella che sembra ormai una sicurezza, non giocherà più in Baviera, la rottura con il Bayern Monaco sembra non essere risanabile. Dalla parte opposta l’incertezza su quello che sarà il suo futuro, quello che sarà nuovo club dell’attaccante. Lewandowski-Bayern-Monaco Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo del calciatore a Barcellona ma, nel calciomercato si sa, tutto può cambiare in un attimo. Nelle ultime ore si è sparsa a macchia d’olio la notizia: il giocatore può finire al Chelsea. Con la partenza ormai chiara di Romelu Lukaku ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022)per il futuro di Robert. Ogni movimento fa rumore quando si parla del polacco. Quando sei uno degli attaccanti più prolifici d’Europa ogni minimo contatto può far scaturire una bomba di mercato. Il futuro del centravanti è a due facce. Da un lato, quella che sembra ormai una sicurezza, non giocherà più in Baviera, la rottura con il Bayern Monaco sembra non essere risanabile. Dalla parte opposta l’incertezza su quello che sarà il suo futuro, quello che sarà nuovo club dell’attaccante.-Bayern-Monaco Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo del calciatore a Barcellona ma, nel calciomercato si sa, tutto può cambiare in un attimo. Nelle ultime ore si è sparsa a macchia d’olio la notizia: il giocatore può finire al Chelsea. Con la partenza ormai chiara di Romelu Lukaku ...

