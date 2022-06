Sei euro l’ora per fare l’archeologo: cacciato dalla coop dopo la denuncia. (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – fare l’archeologo non è mai stato così difficile: Indiana Jones si è rivelato essere uno scorcio ottimistico su una professione che non paga più dividendo. È la storia di Nicolò Daviddi, giovane archeologo fiorentino che intervistato ad Agorà Estate su Rai 3 aveva denunciato di guadagnare meno di una colf. l’archeologo scandaloso “La mia paga arriva a 6 euro netti l’ora. Il mio lavoro consiste nel tutelare i beni archeologici che possono essere rinvenuti durante i lavori di edilizia stradale. Lavoriamo come partite Iva e quindi non abbiamo alcun bonus del lavoro autonomo”. Tolta la parte di tutela dei beni archeologici sembra di leggere la testimonianza di un qualsiasi lavoratore precario, nulla di nuovo in realtà. “Noi veniamo richiesti dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu –non è mai stato così difficile: Indiana Jones si è rivelato essere uno scorcio ottimistico su una professione che non paga più dividendo. È la storia di Nicolò Daviddi, giovane archeologo fiorentino che intervistato ad Agorà Estate su Rai 3 avevato di guadagnare meno di una colf.scandaloso “La mia paga arriva a 6netti. Il mio lavoro consiste nel tutelare i beni archeologici che possono essere rinvenuti durante i lavori di edilizia stradale. Lavoriamo come partite Iva e quindi non abbiamo alcun bonus del lavoro autonomo”. Tolta la parte di tutela dei beni archeologici sembra di leggere la testimonianza di un qualsiasi lavoratore precario, nulla di nuovo in realtà. “Noi veniamo richiesti...

Pubblicità

celi_francesco : @Rinaldi_euro Sei più ridicolo del capitonto, fate pena voi e tutti quelli che sostengono quel gran pezzo di m.....a di Draghi. - OnolyH : RT @NonConoscoVG: E comunque non ho mai visto un giocatore da 115 milioni di euro, fare di tutto per svalutarsi al massimo pur di ritornare… - mmari079 : RT @90ordnasselA: In due anni rischiamo di pagare il trio Calhanoglu-Lukaku-Dybala per 7/8 milioni di euro. Due sono stati Mvp nelle scorse… - antidegrado76 : @AndreaMarcucci @BomprezziMarco Ti rendi conto che si sono convertiti solo per non sparire definitivamente ? O sei… - wesandkiedis : RT @90ordnasselA: In due anni rischiamo di pagare il trio Calhanoglu-Lukaku-Dybala per 7/8 milioni di euro. Due sono stati Mvp nelle scorse… -