Scienza, sintomi neurologici Long Covid: “Brain Fog” come nell’Alzheimer (Di giovedì 16 giugno 2022) La condizione detta nebbia nel cervello è emersa come uno dei sintomi piu’ debilitanti del Long Covid e colpisce migliaia di persone globalmente, con impatto sulla capacità di lavoro e nella vita quotidiana. Ora un gruppo di scienziati australiani dell’Universita’ La Trobe di Melbourne si avvicinano a svelare il mistero della persistente condizione che puo’ fa scattare perdita di memoria, confusione, vertigini e mal di testa, con difficolta’ a ricordare parole di uso comune. I risultati dello studio, appena pubblicati su Nature Communications, suggeriscono che vi possano essere precisi paralleli fra gli effetti del Covid-19 sul cervello e i primi stadi di malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. come parte dello studio, i ricercatori guidati dal ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) La condizione detta nebbia nel cervello è emersauno deipiu’ debilitanti dele colpisce migliaia di persone globalmente, con impatto sulla capacità di lavoro e nella vita quotidiana. Ora un gruppo di scienziati australiani dell’Universita’ La Trobe di Melbourne si avvicinano a svelare il mistero della persistente condizione che puo’ fa scattare perdita di memoria, confusione, vertigini e mal di testa, con difficolta’ a ricordare parole di uso comune. I risultati dello studio, appena pubblicati su Nature Communications, suggeriscono che vi possano essere precisi paralleli fra gli effetti del-19 sul cervello e i primi stadi di malattie neurodegenerativeAlzheimer e Parkinson.parte dello studio, i ricercatori guidati dal ...

