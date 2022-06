Romina Carrisi | la “piccola” figlia d’arte non riesce a farne a meno Di cosa si tratta?

Pubblicità

ParliamoDiNews : “Lei 34, lui 52”, chi è il nuovo fidanzato (famoso) di Romina Carrisi #fidanzato #famoso #romina #carrisi #16giugno - infoitcultura : Albano Carrisi e Romina Power tornano insieme: arriva l'annuncio ufficiale - RobyyGiudici : La storia di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa di Al Bano e Romina Power - ParliamoDiNews : Albano Carrisi e Romina Power: l`annuncio ufficiale del cantante - - __francamente : @marieleserie il mio preferito è quello di Ylenia Carrisi, dove parla della figlia di Albano e romina. Oppure quell… -

Ascolta questo articolo Come noto Yariè il figlio primogenito di Al Bano, frutto del matrimonio con la prima mogliePower. A quanto pare i due non andrebbero molto d'accordo, già in passato c'erano stati tanti dissidi tra i ...Albanoha svelato che la sua cocca è Cristel, la terzogenita nata dal matrimonio conPower. In tutto sono sei i figli avuti da cantante: quattro dal suo primo rapporto e due dal secondo. ...Duro scontro tra il celebre cantante pugliese ed il figlio Yari, i due non si rivolgono più la parola. I motivi del litigio sono molto seri: ecco cosa è successo.Nelle scorse ore è stato annunciato che Rai1 si occuperà della trasmissione della terza edizione di The Voice senior. The Voice Senior: di che cosa parla il programma Le ultime indiscrezioni rivelano ...