Roma Veretout | il francese vuole tornare in patria | OM e Monaco ci pensano

forzaroma : La Roma cerca assist e aspetta Frattesi: Marsiglia su Kluivert e Veretout #ASRoma - aleperro10 : #Calciomercato | #Veretout vorrebbe tornare in Francia. @OM_Officiel e @OL hanno chiesto informazioni sul centrocam… - CalcioNews24 : #Veretoutt vuole lasciare la #Roma ?? - Fantacalcio : Roma, asse caldo con la Francia. Coinvolti Veretout, Kluivert e Aouar - romaforever_it : Roma-Francia asse caldo: il Marsiglia segue Veretout e Kluivert, ai giallorossi piace Aouar -

Il centrocampista francese e l'attaccante olandese nel mirino di diversi club transalpini. Nei radar giallorossi entra Lucas Torreira, si lavora intanto sui rinnovi di Mancini (trattativa ai dettagli) ...Lachiede sui 12 milioni di euro e il Nizza non sembra intenzionato a impegnarsi per ... Altro obiettivo dell'OM è Jordan. Secondo quanto riportato da Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, ...Jordan Veretout non rientra più nei piani della Roma ed è uno di quei calciatori da considerare in uscita. La priorità dell'ex Fiorentina, ...Tanti esuberi da piazzare, come Carles Perez, Diawara e altri, tra cui Kluivert e Veretout. La Roma è impegnata a sfoltire la rosa, e per farlo sonda anche i mercati esteri. I giallorossi sperano di p ...