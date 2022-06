Petrolio: chiude in rialzo a New York a 117,58 dollari (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2% a 117,58 dollari al barile. . 16 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilina New, dove le quotazioni salgono del 2% a 117,58al barile. . 16 giugno 2022

