Parco eolico: quali sono i rischi per la sicurezza e come evitare furti (Di giovedì 16 giugno 2022) Con la diffusione su larga scala delle energie rinnovabili, diventa sempre più sentita la necessità di dotare questi impianti della giusta sicurezza. Una gestione efficiente e produttiva dell’impianto eolico si scontra spesso con le problematiche causate da furti di rame e strumentazione, danneggiamenti e sabotaggi. Impegnarsi nella sicurezza del Parco eolico significa quindi tutelare un investimento economico, scongiurando non soltanto la perdita di componenti che dovranno essere riacquistati, ma anche l’eventuale interruzione del servizio di distribuzione e produzione dell’energia. I soli sistemi di allarme, spesso facilmente aggirabili, non bastano a evitare intrusioni. Una soluzione efficace è quella che prevede strategie appositamente studiate da security manager ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Con la diffusione su larga scala delle energie rinnovabili, diventa sempre più sentita la necessità di dotare questi impianti della giusta. Una gestione efficiente e produttiva dell’impiantosi scontra spesso con le problematiche causate dadi rame e strumentazione, danneggiamenti e sabotaggi. Impegnarsi nelladelsignifica quindi tutelare un investimento economico, scongiurando non soltanto la perdita di componenti che dovranno essere riacquistati, ma anche l’eventuale interruzione del servizio di distribuzione e produzione dell’energia. I soli sistemi di allarme, spesso facilmente aggirabili, non bastano aintrusioni. Una soluzione efficace è quella che prevede strategie appositamente studiate da security manager ...

