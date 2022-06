Oltre l’infortunio, Jacobs: “Un mese ai Mondiali, voglio tutto” (Di giovedì 16 giugno 2022) Migliora Jacobs e ormai l’infortunio diagnosticato il 23 maggio è alle spalle. Probabilmente non gareggerà prima dei Mondiali, anche se Sport Mediaset scrive che forse lo farà agli Assoluti di Rieti. Ancora non è sicura la sua partecipazione all’atteso Campionato Italiano di atletica leggera, ma intanto il campione olimpico vede la luce e da appuntamento direttamente ai Mondiali di Eugene. Manca un mese e Marcell è carico, sicuro delle proprie possibilità: “voglio tutto”. Scrive su Instagram. Può riprendere normalmente la preparazione, al 100% della forma. (foto@Corradetti/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Migliorae ormaidiagnosticato il 23 maggio è alle spalle. Probabilmente non gareggerà prima dei, anche se Sport Mediaset scrive che forse lo farà agli Assoluti di Rieti. Ancora non è sicura la sua partecipazione all’atteso Campionato Italiano di atletica leggera, ma intanto il campione olimpico vede la luce e da appuntamento direttamente aidi Eugene. Manca une Marcell è carico, sicuro delle proprie possibilità: “”. Scrive su Instagram. Può riprendere normalmente la preparazione, al 100% della forma. (foto@Corradetti/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

