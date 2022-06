Pubblicità

_SDeJong_ : RT @Gazzetta_it: #Beachvolley Mondiale: Menegatti-Gottardi ai quarti - Gazzetta_it : #Beachvolley Mondiale: Menegatti-Gottardi ai quarti - infoitsport : Beach volley, Mondiale Roma 2022. Nicolai/Cottafava: avanti tutta! Menegatti/Gottardi: brividi e secondo posto - zazoomblog : Beach volley Mondiale Roma 2022. Nicolai-Cottafava: avanti tutta! Menegatti-Gottardi: brividi e secondo posto -… - Federvolley : #BeachWorldChampsRome ??? #ForoItalico È arrivata la prima sconfitta nel Mondiale per le azzurre ????Marta Menegatti… -

La Gazzetta dello Sport

Partono, con un derby al femminile tutto italiano, gli ottavi di finale delle coppie azzurre impegnate nel campionato del mondo di beach volley al Foro Italico.In Aggiornamento: Al Parco del Foro Italico sono in programma oggi gli ottavi di finale. Nel tabellone femminile sarà derby tra le due coppie italiane: Martae Valentina Gottardi , alle ore 19, affronteranno Claudia Scampoli e Valentina Bianchin in un match che spalancherà le porte dei quarti di finale della rassegna iridata. Nel Tabellone ... Mondiale, Menegatti-Gottardi ai quarti Per Menegatti si tratta del terzo quarto di finale mondiale in carriera, per Gottardi del primo. Nel frattempo si sono disputati altri due ottavi di finale. In campo maschile a sorpresa Bruno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca dei sedicesimi di finale femminili Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per gli ottavi di finale femminili del Mondiale di beach ...