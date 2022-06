Matteo non si ferma più: chiamatelo 'Erbettini' (Di giovedì 16 giugno 2022) Il re italiano dell'erba si chiama Matteo Berrettini. Magari qualcuno inizierà a chiamarlo Erbettini, dopo la trentesima vittoria in carriera su 36 partite giocate su questa superficie nel circuito ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il re italiano dell'erba si chiamaBerrettini. Magari qualcuno inizierà a chiamarlo, dopo la trentesima vittoria in carriera su 36 partite giocate su questa superficie nel circuito ...

