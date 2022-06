Liverpool: altro colpo di mercato, acquistato il terzino Calvin Ramsay (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Liverpool mette a segno il terzo colpo di mercato, il terzino destro dell’Aberdeen, Calvin Ramsay. Il 18enne è stato premiato come miglior giovane dell’ultimo campionato scozzese ed è giunto tra i Reds con un’operazione da 7,5 milioni di euro. Fra le squadra interessate c’era anche il Bologna, che a gennaio avrebbe offerto solo 975 mila euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 3,85 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilmette a segno il terzodi, ildestro dell’Aberdeen,. Il 18enne è stato premiato come miglior giovane dell’ultimo campionato scozzese ed è giunto tra i Reds con un’operazione da 7,5 milioni di euro. Fra le squadra interessate c’era anche il Bologna, che a gennaio avrebbe offerto solo 975 mila euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 3,85 milioni di euro. SportFace.

