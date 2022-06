L’Equipe: “I conti del Psg sotto esame, l’Uefa vuole vederci chiaro” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain ha dovuto rispondere a una “richiesta di informazioni” sui propri conti da parte degli esperti di fair play finanziario della Uefa. Lo riporta il giornale francese L’Equipe, che aggiunge che la richiesta sarebbe stata presentata alcune settimane fa. E’ un nuovo tassello nella vicenda che vede il club francese contrapposto alla Liga spagnola per il prolungamento di tre anni del contratto di Kylian Mbappè, a fronte di un’offerta del Real Madrid. Un accordo firmato per cifre che secondo la Liga non si atterrebbero alle regole di fair play finanziario stabilite dalla Uefa e che hanno portato gli spagnoli a presentare una denuncia. Il rinnovo di Mbappè, a detta del presidente della Liga Javier Tebas, sarebbe impossibile con le perdite subite dal club francese nelle ultime stagioni. Secondo notizie di stampa, il Psg pagherà tra i 40 ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain ha dovuto rispondere a una “richiesta di informazioni” sui proprida parte degli esperti di fair play finanziario della Uefa. Lo riporta il giornale francese, che aggiunge che la richiesta sarebbe stata presentata alcune settimane fa. E’ un nuovo tassello nella vicenda che vede il club francese contrapposto alla Liga spagnola per il prolungamento di tre anni del contratto di Kylian Mbappè, a fronte di un’offerta del Real Madrid. Un accordo firmato per cifre che secondo la Liga non si atterrebbero alle regole di fair play finanziario stabilite dalla Uefa e che hanno portato gli spagnoli a presentare una denuncia. Il rinnovo di Mbappè, a detta del presidente della Liga Javier Tebas, sarebbe impossibile con le perdite subite dal club francese nelle ultime stagioni. Secondo notizie di stampa, il Psg pagherà tra i 40 ...

