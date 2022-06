Guerra in Ucraina, Draghi-Macron-Scholz a Kiev, i big europei da Zelensky (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma - È durato circa un paio d'ore il vertice tra il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a bordo del treno ucraino che li sta portando a Kiev. I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza del convoglio ieri sera, in vista dell'incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Obiettivo della visita è portare "un messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue" nel condannare la Russia e aiutare l'Ucraina. Ribadire il sostegno all'Ucraina, vittima dell'aggressione russa, e tentare allo stesso tempo di esplorare possibili vie d'uscita dal conflitto, che si porta dietro la drammatica appendice della crisi del grano. Mario Draghi, Emmanuel ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma - È durato circa un paio d'ore il vertice tra il premier Mario, il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olafa bordo del treno ucraino che li sta portando a. I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza del convoglio ieri sera, in vista dell'incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr. Obiettivo della visita è portare "un messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue" nel condannare la Russia e aiutare l'. Ribadire il sostegno all', vittima dell'aggressione russa, e tentare allo stesso tempo di esplorare possibili vie d'uscita dal conflitto, che si porta dietro la drammatica appendice della crisi del grano. Mario, Emmanuel ...

