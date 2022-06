Fedele | ' ' De Laurentiis? Prendere in giro la gente dicendo che si lotta per lo Scudetto | non è ' '

(Di giovedì 16 giugno 2022): ''Deinlache siper lo, non è un giusto modo di comunicare'' A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il diriEnrico. Queste le sue parole: “Tutte le città hanno un buonismo da parte dei giornali verso le società. -afferma- Quando il presidente fa i programmi elettorali, pensando di parlare conche non conosce il calcio o con degli sprovveduti, allora ti viene quel senso di antipatia che già esiste.inlache siper lo, ...

Pubblicità

infoitsport : Fedele: “De Laurentiis deve spiegare una cosa. Deulofeu, stessi gol di Mertens giocando il doppio dei minuti. Non… - napolipiucom : Fedele: 'De Laurentiis deve spiegare una cosa. Deulofeu, stessi gol di Mertens giocando il doppio dei minuti. Non s… - _SiGonfiaLaRete : #Fedele a Radio Marte: “#DeLaurentiis sbaglia se pensa di parlare con degli sprovveduti…” - casanapolisport : Fedele: “De Laurentiis sbaglia se pensa di parlare con degli sprovveduti…” - cn1926it : #Fedele: “#Mertens già andato, #Koulibaly sulla buona strada. #Ospina? L’avrei tenuto” -

A Radio Marte, nel corso del programma "Marte Sport Live", è intervenuto il dirigente Enrico ...A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Enrico, ex ... DeNon è possibile parlare di scudetto quando sei in una condizione in cui non sai chi ...A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il dirigente Enrico Fedele che ha parlato del futuro azzurro.Fabian e Koulibaly, visto che vanno in scadenza, non valgono più di 20 milioni a testa. Fedele su Fabian e Koulibaly:. “De Laurentiis , deve spiegare quanto pensa di prendere dalle vendite di Fabian e ...