“Ecco come i clienti lasciano le camere in albergo”, il tiktoker Gabriele mostra i video sui social e si scatena la polemica: “Non è una cosa bella da fare”. Ma è lecito? (Di giovedì 16 giugno 2022) Più di 575.000 follower e 27.1 milioni di like su TikTok nel momento in cui scriviamo. Lui è Gabriele, 20 anni, noto agli assidui frequentatori dei social con il nickname di @avocadogabb. Il 25 gennaio 2021 era diventato popolare sui social con un commovente video, dal titolo “Coming out con mia mamma” e che oggi conta 5.4 milioni di visualizzazioni. Ultimamente, invece, è spesso nei trend della piattaforma cinese per i video che gira dall’albergo dove lavora (in Emilia Romagna, ma non è noto il nome del luogo preciso né della struttura alberghiera). In queste clip, Gabriele racconta la propria vita lavorativa, dagli incidenti più curiosi (“due americani ci hanno allagato l’albergo, non sapevano usare il bidet“) fino ad alcune rivelazioni (“Un cliente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Più di 575.000 follower e 27.1 milioni di like su TikTok nel momento in cui scriviamo. Lui è, 20 anni, noto agli assidui frequentatori deicon il nickname di @avocadogabb. Il 25 gennaio 2021 era diventato popolare suicon un commovente, dal titolo “Coming out con mia mamma” e che oggi conta 5.4 milioni di visualizzazioni. Ultimamente, invece, è spesso nei trend della piattaforma cinese per iche gira dall’dove lavora (in Emilia Romagna, ma non è noto il nome del luogo preciso né della struttura alberghiera). In queste clip,racconta la propria vita lavorativa, dagli incidenti più curiosi (“due americani ci hanno allagato l’, non sapevano usare il bidet“) fino ad alcune rivelazioni (“Un cliente ...

Pubblicità

antoniomisiani : Ecco come si presentava questa mattina la sede provinciale PD di Bergamo. Scritte deliranti, slogan #novax, odio e… - RadioItalia : Facciamo chiarezza! Ecco le nuove regole anticovid. Dal 15 giugno, sono cadute le misure come da decreto, ma il min… - Gazzetta_it : Scamacca al #Milan? Ecco come Zlatan potrebbe creare... un mini-Ibra - RitaStefanelli1 : RT @valy_s: @RobiVil @robersperanza Non ha preso #Covid19 per la mascherina, ma NONOSTANTE la mascherina… perché non serve a niente… anche… - carmine5m : 'Come mai esulti? ha vinto la Lazio' lui rispose 'Qui nessuno tifa Lazio, ma è sempre bello veder perdere la Juvent… -