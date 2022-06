Draghi, Macron e Scholz a Kiev. Il premier: “L’Italia vuole l’Ucraina in Europa”. L’attacco di Medvedev: “Mangiatori di rane, salsicce e spaghetti” (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo storico viaggio dei tre leader europei nella capitale e a Irpin per portare sostegno al popolo ucraino. Anche dalla Francia il sostegno alla candidatura alla Ue Leggi su lastampa (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo storico viaggio dei tre leader europei nella capitale e a Irpin per portare sostegno al popolo ucraino. Anche dalla Francia il sostegno alla candidatura alla Ue

borghi_claudio : Caravaggio 2.0 (Giusto anche il titolo e i ruoli) #Draghi #Macron #Scholz - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - smendoliera : RT @repubblica: Medvedev insulta Macron, Scholz e Draghi: 'Mangia rane, salsicce e spaghetti' - giacrival : RT @putino: A proposito dei leader europei in visita a Kyiv: è il segnale di un sostegno occidentale che è fondamentale affinché l’Ucraina… -