Divieto panni stesi sui balconi a Napoli? (Di giovedì 16 giugno 2022) Un’ordinanza che vieti i panni stesi sui balconi a Napoli “non esisterà mai”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo sul caso del regolamento di polizia urbana, domani all’esame della Giunta comunale, nel quale, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe stato inserito il Divieto di stendere i panni ai balconi su strada pubblica.“I panni stesi nei vicoli rappresentano un punto di rappresentatività della nostra città, non un punto di mancanza di decoro – spiega Manfredi – è ovvio che noi dobbiamo sempre tenere un confine tra la nostra tradizione popolare e l’ordine, però non penso che questa ordinanza dei panni stesi esisterà mai. Senza dubbio i panni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) Un’ordinanza che vieti isui“non esisterà mai”. Così il sindaco diGaetano Manfredi, intervenendo sul caso del regolamento di polizia urbana, domani all’esame della Giunta comunale, nel quale, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe stato inserito ildi stendere iaisu strada pubblica.“Inei vicoli rappresentano un punto di rappresentatività della nostra città, non un punto di mancanza di decoro – spiega Manfredi – è ovvio che noi dobbiamo sempre tenere un confine tra la nostra tradizione popolare e l’ordine, però non penso che questa ordinanza deiesisterà mai. Senza dubbio i...

