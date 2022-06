De Maggio: “L’ha detto l’entourage, vi posso dare una notizia su Petagna” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tante le voci di mercato intorno ad Andrea Petagna. Il classe 95? sembrava sempre più lontano dal Napoli. Rumors smentiti a Radio KissKiss Napoli da Valter De Maggio. Quest’ultimo ha fatto sapere che l’attaccante, attraverso il suo entourage, avrebbe espresso la volontà di rimanere. Sul 37 azzurro c’erano la Salernitana ed il Monza. La squadra del presidente Berlusconi, inoltre, come rivelato nella giornata di ieri sempre da De Maggio, avrebbe chiesto anche Ounas, inviando al club partenopeo una richiesta ufficiale per i due calciatori azzurri. FOTO: Getty – Petagna Napoli Al momento quindi il destino dell’ex Spal sembra quella di rimanere come vice Osimhen. Nella scelta di Petagna potrebbe aver inciso molto la volontà di Spalletti. Il tecnico toscano in più occasioni ha ribadito l’importanza ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Tante le voci di mercato intorno ad Andrea. Il classe 95? sembrava sempre più lontano dal Napoli. Rumors smentiti a Radio KissKiss Napoli da Valter De. Quest’ultimo ha fatto sapere che l’attaccante, attraverso il suo entourage, avrebbe espresso la volontà di rimanere. Sul 37 azzurro c’erano la Salernitana ed il Monza. La squadra del presidente Berlusconi, inoltre, come rivelato nella giornata di ieri sempre da De, avrebbe chiesto anche Ounas, inviando al club partenopeo una richiesta ufficiale per i due calciatori azzurri. FOTO: Getty –Napoli Al momento quindi il destino dell’ex Spal sembra quella di rimanere come vice Osimhen. Nella scelta dipotrebbe aver inciso molto la volontà di Spalletti. Il tecnico toscano in più occasioni ha ribadito l’importanza ...

Pubblicità

angelomangiante : L'Italia ha subito almeno 5 gol in un match per la prima volta dal 12 maggio 1957 contro la Jugoslavia nell'allora… - amnestyitalia : Il 7 giugno la Commissione d'inchiesta formata a maggio dall'Onu ha reso noto il suo primo rapporto, affermando che… - ilfoglio_it : 'C’è un’aria di Odessa, a Odessa. L’aria di Odessa rende liberi. Nell'intervallo fra i bombardamenti di maggio e i… - Franciwinwar : @ViSal_Corecap @andreamelos94 De maggio l'ha riportate per prima e poi corriere dello sport o auriemma con tuttosport - Milan5819 : @CapitanFarris @elliott_il Poi a maggio non ha vinto la più forte, l’asterisco, il fallo su Sanchez… -