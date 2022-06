Da Draghi, Macron e Scholz stop a dialogo con Mosca: pieno sostegno militare e Kiev subito in Ue. Ora Zelensky chiede “armi pesanti” (Di giovedì 16 giugno 2022) Chissà cosa si sono detti Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz nel corso del lungo viaggio che dalla Polonia, in treno, li ha portati fino a Kiev. I tre non sono infatti semplici capi di Stato e di governo di tre Paesi europei qualsiasi, sono i rappresentanti dei tre Stati membri più importanti, ma soprattutto erano gli alfieri della strategia del dialogo sempre aperto con Mosca osteggiata dal governo di Volodymyr Zelensky, da Washington, Londra e anche dai vertici di Bruxelles. Erano, appunto, perché al termine del vertice col presidente ucraino si è assistito a quello che sembra un netto cambio di rotta, con i tre che si sono riposizionati sulla linea delle istituzioni di Bruxelles. Ucraina nell’Ue, sostegno fino alla sconfitta della Russia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Chissà cosa si sono detti Emmanuel, Marioe Olafnel corso del lungo viaggio che dalla Polonia, in treno, li ha portati fino a. I tre non sono infatti semplici capi di Stato e di governo di tre Paesi europei qualsiasi, sono i rappresentanti dei tre Stati membri più importanti, ma soprattutto erano gli alfieri della strategia delsempre aperto conosteggiata dal governo di Volodymyr, da Washington, Londra e anche dai vertici di Bruxelles. Erano, appunto, perché al termine del vertice col presidente ucraino si è assistito a quello che sembra un netto cambio di rotta, con i tre che si sono riposizionati sulla linea delle istituzioni di Bruxelles. Ucraina nell’Ue,fino alla sconfitta della Russia, ...

