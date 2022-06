Csm | Cartabia | riforma fatta con il contributo di molti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm che diventa legge. I sì sono stati 173, i… - fattoquotidiano : Riforma del Csm, le dichiarazioni di voto e il voto finale al Senato dopo l’intervento di Cartabia: la diretta - espressonline : La riforma #Cartabia del #Csm è legge: ecco cosa cambia, punto per punto - la FAQ di @SimoneAlliva - Agenpress : Senato approva riforma ordinamento giudiziario e Csm. Cartabia: 'fatta con il contributo di molti'… - miconsentatwitt : RT @ilfoglio_it: Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magis… -

Lo ha detto la ministra Martain aula al Senato prima dell'iniuzio delle dichiarazioni di voto sulla riforma del. "Ringrazio ciascuna forza politica - ha aggiunto - per l'impegno e la ...di Virginia Piccolillo i capisaldi della riforma dell'ordinamento giudiziario e delapprovata in via definitiva dal Senato 1 di 6 Pm e giudici separati Il passaggio da giudice a pm sarà consentito una sola volta e non più 4 come ora. 1 di 6(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo Camera, che è dunque legge. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. (ANSA) ..."Solo pochi mesi fa le camere rispondevano con un lungo applauso all'appello del presidente Matterella che sollecitava l'approvazione di questa riforma. (ANSA) ...