Cremonese, Braida: ''Gaetano? Ci avrebbe fatto piacere mantenerlo ma per adesso non è possibile'' (Di giovedì 16 giugno 2022) Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “RadioGoal”, parlando dell’ipotesi di Ounas alla Cremonese e soprattutto del futuro di un gioiellino azzurro, Gianluca Gaetano. Ecco le dichiarazioni integrali dell’ex DS di Milan e Barcellona: “Ipotesi Ounas-Cremonese? Al momento, siamo in una fase embrionale del nostro mercato. -afferma Braida - Abbiamo dei contatti ma non abbiamo ancora deciso il da farsi, anche perché dal Napoli abbiamo avuto Gaetano e ci avrebbe fatto piacere mantenerlo ma per adesso questo non è possibile. Questo ragazzo è cresciuto, ha talento calcistico ma bisogna lavorarci. Non tutti i ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Ariedo, dirigente della, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “RadioGoal”, parlando dell’ipotesi di Ounas allae soprattutto del futuro di un gioiellino azzurro, Gianluca. Ecco le dichiarazioni integrali dell’ex DS di Milan e Barcellona: “Ipotesi Ounas-? Al momento, siamo in una fase embrionale del nostro mercato. -afferma- Abbiamo dei contatti ma non abbiamo ancora deciso il da farsi, anche perché dal Napoli abbiamo avutoe cima perquesto non è. Questo ragazzo è cresciuto, ha talento calcistico ma bisogna lavorarci. Non tutti i ...

