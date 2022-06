Blush in estate | ecco gli errori che ti fanno apparire più vecchia!

Leggi su chedonna

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè uno dei migliori amici dell’ma possiamo commettere degli imperdonabilidi applicazione: impariamo a evitarli! Come indica il suo nome ilserve a riprodurre il naturale rossore delle guance. “To”, infatti, in inglese vuol dire “arrossire”. Questo prodotto è uno dei migliori amici delle donne di ogni età soprattutto in inverno, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it