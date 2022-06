Atp Queen’s 2022, Berrettini: “Non volevo perdere: spero questa serie non finisca” (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Berrettini ha parlato al termine del match vinto dopo quasi tre ore contro il lucky loser americano Denis Kudla. L’azzurro si è qualificato per i quarti di finale del Queen’s, torneo in cui difende il titolo. Queste le sue emozioni dopo lo stupendo 3-6 7-6(5) 6-4 finale: “Non volevo perdere. Ho lottato, il mio team mi ha aiutato, anche se a tratti li ho maltrattati. Sono contento di aver vinto. Ma complimenti a Kudla, ha giocato una buona partita e per la maggior parte delle volte ha meritato di vincere. Quanto ha aiutato il pubblico? Ho sentito molto il sostegnoo, sin dalla prima partita dell’anno scorso, per questo mi piace venire qui. spero che questa serie non sia finita”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteoha parlato al termine del match vinto dopo quasi tre ore contro il lucky loser americano Denis Kudla. L’azzurro si è qualificato per i quarti di finale del, torneo in cui difende il titolo. Queste le sue emozioni dopo lo stupendo 3-6 7-6(5) 6-4 finale: “Non. Ho lottato, il mio team mi ha aiutato, anche se a tratti li ho maltrattati. Sono contento di aver vinto. Ma complimenti a Kudla, ha giocato una buona partita e per la maggior parte delle volte ha meritato di vincere. Quanto ha aiutato il pubblico? Ho sentito molto il sostegnoo, sin dalla prima partita dell’anno scorso, per questo mi piace venire qui.chenon sia finita”. SportFace.

