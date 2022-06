Una Vita, anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2022: Genoveva indaga su David (Di mercoledì 15 giugno 2022) Genoveva nutrirà sempre più dubbi su David e Valeria e così, nel corso delle puntate Una Vita dal 19 al 25 giugno 2022, incaricherà il detective Cuevas di indagare sul conto dell'uomo e poi si recherà da Valeria. Nel frattempo, Ramon farà un discorso incendiario all'inaugurazione della piazza mentre Felipe grazie alle cure di Dori, uscirà di casa per la prima volta dopo tanto tempo. Intanto, Liberto cercherà di risolvere la crisi economica che attraversano da diverso tempo. Spoiler Una Vita dal 19 al 25 giugno 2022 Liberto dirà a Rosina e ad Hortensia che per poter pagare le spese di ristrutturazione dovranno attingere ai risparmi di famiglia e stringere ancora la cinghia. Nel frattempo, Guillermo chiederà ad Azucena di uscire con ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 giugno 2022)nutrirà sempre più dubbi sue Valeria e così, nel corso delle puntate Unadal 19 al 25, incaricherà il detective Cuevas dire sul conto dell'uomo e poi si recherà da Valeria. Nel frattempo, Ramon farà un discorso incendiario all'inaugurazione della piazza mentre Felipe grazie alle cure di Dori, uscirà di casa per la prima volta dopo tanto tempo. Intanto, Liberto cercherà di risolvere la crisi economica che attraversano da diverso tempo. Spoiler Unadal 19 al 25Liberto dirà a Rosina e ad Hortensia che per poter pagare le spese di ristrutturazione dovranno attingere ai risparmi di famiglia e stringere ancora la cinghia. Nel frattempo, Guillermo chiederà ad Azucena di uscire con ...

