Ultime Notizie Roma del 15-06-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione Elena è stato ucciso in casa dalla madre con un coltello da cucina la Mara conferma fornita dagli inquirenti nel corso della conferenza stampa sulle indagini sul delitto della piccola di 5 anni che hanno portato al Fermo della madre Martina fatti omicidio pluriaggravato occultamento di cadavere tenuta nella sede del comando provinciale Carabinieri di Catania Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre infatti per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente in quanto non tollerava che la donna si affeziona Sì anche la propria figlia lo scrive la procura di Catania in una nota in cui ricostruisce l’omicidio della piccola dopo il fermo della donna e pure inseguita l’interrogatorio della donna sulle merci ulteriori dettagli che hanno mostrato come una vera reale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione Elena è stato ucciso in casa dalla madre con un coltello da cucina la Mara conferma fornita dagli inquirenti nel corso della conferenza stampa sulle indagini sul delitto della piccola di 5 anni che hanno portato al Fermo della madre Martina fatti omicidio pluriaggravato occultamento di cadavere tenuta nella sede del comando provinciale Carabinieri di Catania Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre infatti per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente in quanto non tollerava che la donna si affeziona Sì anche la propria figlia lo scrive la procura di Catania in una nota in cui ricostruisce l’omicidio della piccola dopo il fermo della donna e pure inseguita l’interrogatorio della donna sulle merci ulteriori dettagli che hanno mostrato come una vera reale ...

