Traffico Roma del 15-06-2022 ore 13:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla tangenziale est code dalla Nomentana alla Salaria direzione Stadio Olimpico file anche verso San Giovanni altezza via dei Campi Sportivi un incidente rallenta il Traffico poi su via di Torrevecchia nei pressi di via Castelbianco è in città Traffico intenso con code su Viale del Muro Torto da viale San Paolo del Brasile a piazzale Flaminio nulla da segnalare Invece sul percorso Urbano della A24 è lungo le due carreggiate del raccordo anulare in centro chiusa via Veneto da Porta Pinciana via Boncompagni Ferrer gli allestimenti della Mille Miglia parata d'auto d'epoca che sfilerà domani nel pomeriggio al Flaminio per lavori di rifacimento del manto stradale su via Domenico Alberto Azuni la mia tra un 2 interamente sostituita da bus mentre la linea 19 è ...

