“Sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro”. Isola, c’è chi parla: “Io me ne sono accorto” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Isola dei Famosi si avvia alla conclusione. Durante la puntata di lunedì 13 giugno è stato nominato il primo naufrago finalista: si tratta di Nicolas Vaporidis. L’attore quindi è sicuro di giocarsi la vittoria finale del reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Gli altri naufraghi dovranno aspettare le prossime puntate per capire chi di loro si contenderà il successo durante la serata del 27 giugno. Nel frattempo in nomination, a grande maggioranza, è stato mandato Nick Luciani insieme a Mercedesz Henger, mentre Gennaro Auletto è stato definitivamente eliminato: prima ha perso il televoto della settimana, ha lasciato l’Isola spostandosi su Playa Sgamatissima raggiungendo così la solitaria Pamela Petrarolo e non ha superato nemmeno il televoto flash. Anche solo se per poco tempo, Marco Maccarini ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’dei Famosi si avvia alla conclusione. Durante la puntata di lunedì 13 giugno è stato nominato il primo naufrago finalista: si tratta di. L’attore quindi è sicuro di giocarsi la vittoria finale del reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Gli altri naufraghi dovranno aspettare le prossime puntate per capire chi di loro si contenderà il successo durante la serata del 27 giugno. Nel frattempo in nomination, a grande maggioranza, è stato mandato Nick Luciani insieme a Mercedesz Henger, mentre Gennaro Auletto è stato definitivamente eliminato: prima ha perso il televoto della settimana, ha lasciato l’spostandosi su Playa Sgamatissima raggiungendo così la solitaria Pamela Petrarolo e non ha superato nemmeno il televoto flash. Anche solo se per poco tempo, Marco Maccarini ...

