Sassuolo, Magnanelli si ritira ed entra nello staff di Dionisi: “Chiuso un capitolo, se ne apre un altro” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ho vestito i colori neroverdi per 17 anni. Ora si chiude un capitolo e se ne apre un altro con la stessa società, cercando di fissare obiettivi comuni per poter crescere e imparare un mestiere che non conosco”. Queste le parole di Francesco Magnanelli nell’intervista rilasciata al TGR Umbria. Lo storico capitano del Sassuolo, che ha guidato il club dalla Serie C alla Serie A, appende gli scarpini al chiodo, me rimarrà in società entrando nello staff tecnico di Dionisi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ho vestito i colori neroverdi per 17 anni. Ora si chiude une se neuncon la stessa società, cercando di fissare obiettivi comuni per poter crescere e imparare un mestiere che non conosco”. Queste le parole di Francesconell’intervista rilasciata al TGR Umbria. Lo storico capitano del, che ha guidato il club dalla Serie C alla Serie A, appende gli scarpini al chiodo, me rimarrà in societàndotecnico di. SportFace.

